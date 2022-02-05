طرابلس تتحول إلى ساحة معركة .. والميليشيات ترفض “إزاحة الدبيبة”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شهد محيط جزيرة الفرناج بالعاصمة طرابلس، اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين مساء أمس الجمعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت مصادر في المنطقة إن الاشتباكات وقعت في جزيرة -ميدان- الفرناج ومدخل منطقة عين زارة. بين مليشيات ما يعرف بـ”777″ والتي يقودها “جمعة المعرفي الترهوني” وقوة من القضائية بقيادة التابع “أسامة انجيم”.

رفض مسار الحل

وبحسب المصادر، فإن سبب الاشتباك هو إغلاق قوة من مليشيات “777” الطريق أمام دورية من إدارة العمليات والأمن القضائي “155”. ومنع تنقل القوات العسكرية، ما أدى إلى تصعيد وصل إلى اشتباكات .

يأتي ذلك بعد نحو ساعة من إعلان بعض مليشيات المنطقة الغربية في بيان لها رفضها مسار الحل. الذي يعده ويعمل عليه مجلس النواب وصولا للانتخابات.

حالة من الغموض

وكانت المليشيات قد حذرت من تغيير السلطة التنفيذية الحالية برئاسة “عبدالحميد الدبيبة”. معتبرة أن ذلك تمديد للأزمة ومد في عمرها مرة أخرى.

وتخيم على طرابلس حالة من الغموض السياسي والعسكري عقب تأجيل الانتخابات، في ظل التحشيدات الميليشياوية المستمرة منذ أسابيع. والتي سبق أن حاصرت عدة مؤسسات رسمية بينها مقر المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع.

اغتيال واختطاف

التوتر الأمني الذي تعدى عمليات الاختطاف، وصل إلى محاولة اغتيال وزيرة العدل “حليمة البوسيفي” جنوبي طرابلس.

ولم يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات الرئاسية وفقا لخارطة الطريق -تنتهي مدتها يونيو المقبل. المقترحة من ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 ديسمبر 2021. كما لم يتيسر إجراؤها في الموعد الثاني الذي اقترحته مفوضية الانتخابات 24 يناير 2022، نتيجة لما أسمته القوة القاهرة.

بدوره، يواصل مجلس النواب مشاوراته واتصالاته بالأطراف المختلفة لإعداد خارطة طريق جديدة للبلاد. كما بدأ في الخطوات الفعلية لتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة “عبدالحميد الدبيبة”، التي فشلت في الإعداد للانتخابات بعد تأجيلها مرتين متتاليتين. حيث يستقبل أوراق المرشحين لرئاسة حكومة الاستقرار المقبلة.