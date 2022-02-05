الفوبيا .. متى تصبح مرضا وكيف يمكن مواجهتها؟

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

الفوبيا من الأمراض النفسية التي تصيب الشخص حيث يشعر الإنسان بالخوف الشديد تجاه أشياء معينة.

تندرج الفوبيا ضمن أمراض الخوف والقلق، وتصل أنواعها إلى 250 نوعا. ويمكن مواجهة الفوبيا من خلال العلاج السلوكي المعرفي، بالإضافة إلى إمكانية تعاطي مضادات الاكتئاب.

أسباب الإصابة بالفوبيا

في بعض الأحيان تكون العوامل الوراثية هي المسبب الرئيسي لتعرض الشخص إلى الإصابة بمرض الخوف. فقد يصاب الأطفال بمرض الفوبيا وذلك إصابة بعض الأقارب بهذا المرض.

تعرض الشخص إلى بعض المواقف والأحداث المؤلمة مثل الغرق أو الحرق أو بعض حوادث السير وغيرها. من الأحداث الصعبة التي تؤثر في نفسية الشخص وتؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالذعر والخوف الشديد. عند التعرض لأحداث مشابهة.

مشاكل صحية

في كثير من الأحيان يعاني الشخص من فوبيا المشاكل الصحية. وخاصة إذا كان هذا الشخص يصاب بالكثير من الأمراض بشكل دائما ومستمر.

من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالفوبيا هو تعاطي الشخص المخدرات والمواد الكحولية. وتعرض الشخص أيضًا لصدمة شديدة في الدماغ.

نادرًا ما يصاب الأشخاص الذين يتجاوز أعمارهم الثلاثين عام بمرض الفوبيا. ولكن ينتشر هذا المرض بصورة شائعة في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة.

آراء المشاركين

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع للرأي ووجهت سأل المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي وكان “هل تواجه في تنمر من المجتمع لأن عندك فوبيا من شيء معين ؟

يقول سالم العبيدي إن لديه فوبيا من بعض البشر، إضافة إلى فوبيا القطط .

وذكرت من جهتها، “ليبيه الهوى والهوية” لدى فوبيا على أطفالي بشكل كبير وحتى بعد أن زاد عمرهم زاد خوفي عليهم .

وأوضحت “Sälsäbëël Āzidäny” أن لديها فوبيا من جنس الرجال .

علاج الفوبيا

لا يوجد علاج محدد يمنع من إصابة الشخص بالفوبيا. وعلى الرغم من ذلك فإن خضوع الشخص للعلاج المناسب. في بداية الأمر فإنه يساعد في الحد ظهور المضاعفات الخطيرة لهذا المرض.

غالبًا ما يعتمد علاج الفوبيا على الجمع بين العلاج النفسي وتناول بعض العقاقير الطبية. وذلك على حسب نوع الفوبيا التي يعاني منها الشخص.

ففي حالة إصابة الشخص بالفوبيا من شيء محدد يساعد استخدام العلاج النفسي والسلوك الشخص على التخلص من هذا النوع من الفوبيا.

ذلك عن طريق استخدام الطبيب بما يسمى بالعلاج عن طريق استخدام أسلوب المواجهة حيث يتم مواجهة الشخص المصاب بالشيء المحدد الذي يسبب الخوف للشخص وذلك في ظروف معينة وخاصة.