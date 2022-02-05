الفريق البرهان يؤكد عمق العلاقة مع ليبيا ويوجه بتسهيل إجراءات المستثمرين

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على عمق العلاقات بين السودان وليبيا وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وبحسب صفحة مجلس السيادة الانتقالي الرسمية على الفيسبوك وجه البرهان لدى لقائه بمدينة الفاشر أمس. الوفد الليبي الزائر للبلاد بحضور حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي. بتسهيل كافة الإجراءات امام المستثمرين الليبيين بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين. مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة والموارد التي تتمتع بها ليبيا.

وأعرب عن امنيات السودان وشعبه بالسلام والاستقرار والازدهار لدولة ليبيا الشقيقة.

كما بحث اللقاء سبل تطوير وتوسيع مجالات الإستثمار الليبي في دارفور وكافة ولايات السودان.

ويشار إلى أن الوفد الليبي الزائر يضم ممثلين عن وزارات الخارجية، المالية، النقل ومجموعة من المستثمرين بجانب ممثلين عن الغرف التجارية والموانئ البحرية والجمارك والمصارف فضلاً عن السفارة الليبية بالخرطوم.

وفي سياق ليس ببعيد ​أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، حرص الاتحاد على دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية. التي تستهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار والمصالحة في ليبيا.

وأشار فقي، خلال لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على هامش الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. إلى أهمية ليبيا كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، وتصميم الاتحاد على استمرارها في لعب دور إيجابي خلال هذه المرحلة.

ولفت إلى أن الاتحاد الإفريقي، سبق وأن دعا إلى تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية. وسيتواصل العمل في هذا الاتجاه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأضاف فقي أنه سيتم ترتيب زيارات رفيعة المستوى لمسئولي الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا في الفترة القريبة القادمة.