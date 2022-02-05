الحاجة نجية..حفيدي استشهد لأجل الوطن في معارك الإرهاب ولست نادمة رغم حزني وألمي

أخبارليبيا24- إرهاب

الحاجة نجية من منطقة القيقب. تقول :”حفيدي الناجي مجيد الكاسح استشهد لأجل الوطن وأنا لست نادمة على ذلك رغم أن فقدانه آلمني وأحزنني جدًا لكن هذا أمر الله وهذه رغبته”.

بهذه الكلمات بدأت الحاجة نجية حديثها معنا وهي كغيرها من الليبيين الذين قدموا أولادهم في هذه الحرب التي كانت حربًا مصيرية. إما أن تكون ليبيا بين براثن هذه التنظيمات وتضيع وإما أن تحرر وتتخلص من هذه الشرذمة.

وتتابع الجدة وهي أم والد الشهيد الناجي وهي من تولت تربيته بعد وفاة والدته :”التحق الناجي بالجيش الليبي وذهب في إحدى المرات لغاية الزنتان وغاب لأشهر”.

وتقول الحاجة نجية :”عاد حفيدي، وكان يعمل في مدينة القبة، ومنها يذهب إلى درنة للمشاركة في المعارك ضد الجماعات الإرهابية حتى تطهير المدينة”.

أن تفقد أحد أفراد عائلتك في تلك المعارك أمر ليس بهين، وصعب جدًا، لكن أن تشعر بالرضى كرضى الحاجة نجية وبنفس صبرها على فقد الحفيد دلالة على أن تلك الحرب كانت حربًا مقدسة.

تواصل الجدة حديثها معنا :”كنت بين الحين والآخر أنصحه وأدعوه أن ينتبه لنفسه إلا أنه كان يقول “يا حني ماتحسدنيش عالشهادة”.

وتقول الحاجة نجية :”فراق حفيدي الناجي “عوزني” لكن ما يهون علي أنه كان لأجل الوطن، رغم أنه تم التقصير في حقه حيث لم يتحصل على مرتب في حياته وبعد استشهاده”.

ووجهت الجدة رسالة إلى كافة المسؤولين في البلاد وقالت :”لاتقصروا في حق الشهداء، منهم من ترك أطفالًا ومنهم من ترك عائلة كبيرة دون معيل وغيره ترك والدًا فقيرًا ومحتاجًا، ولابد من الالتفات لهم”.

وختمت الحاجة نجية حديثها معنا بالقول :”أناشد المشير خليفة حفتر أن يلتفت للجرحى وذوي الشهداء، المشير هو من حرر الوطن ونثق فيه”.