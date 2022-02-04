وفاة مخرج مسرحية مدرسة المشاغبين الفنان جلال الشرقاوي

4 فبراير، 2022 1:00 م
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أخبار ليبيا24

أعلن اليوم الجمعة عن وفاة المخرج المسرحي المصري، جلال الشرقاوي، اجمعة، عن عمر ناهز 88 عاماً، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

وأعلنت ابنته عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مضاعفات كورونا

يذكر أن الشرقاوي كان أصيب بكورونا منذ أكثر من 10 أيام، وتم نقله إلى المستشفى ومكث في العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة.

وقال ابنه تامر الشرقاوي، إن والده مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة منذ 10 أيام.

أعمال جلال الشرقاوي

وجلال الشرقاوي من مواليد 14 يونيو 1934، بدأ مسيرته المهنية بإخراج عمله الأول “أرملة وثلاث بنات “عام 1965.

كما أخرج عددا كبيرا من المسرحيات من أبرزها مسرحية “مدرسة المشاغبين” و “دستور يا أسيادنا” و”عطية الإرهابية” و”قصة الحي الغربي”.

4 فبراير، 2022 1:00 م
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