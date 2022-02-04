نوكيا تنافس أحدث هواتف سامسونغ

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تستعد نوكيا لإطلاق هاتف منافس لأحدث هواتف سامسونغ متوسطة الفئة من حيث المواصفات والسعر.

وسيجهز هاتف G21 بنسخته الجديدة بشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها 2400/1080 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا. ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، وبهيكل بأبعاد (166/79/9) ملم، وزنه 199 غ.

وسيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) بيكسل، فيها عدسة خاصة لتصوير الماكرو. أما الكاميرا الأمامية له فستأتي بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويضمن أداءه الجديد نظام تشغيل Android 11، ومعالج MediaTek Helio P65. ومعالج رسوميات Mali-G52 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت. وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كما ستزوده نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال. ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني. وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.