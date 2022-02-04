نجوم كرة القدم يتضامنون مع الطفل “ريان”

أخبار ليبيا 24

تضامن عدد من نجوم كرة القدم مع الطف المغربي، ريان أورام، العالق منذ يوم الثلاثاء في بئر عميقة شمال المغرب.

وشن العديد من نجوم الكرة حملة تضامن مع ابن الـ 5 سنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعي إلى نجاة الصغير.

وأعرب نجم المنتخب الجزائري رياض محرز عن أمله بإنقاذ الصغير، ونشر على حسابه على إنستغرام صورة ريان، كاتبا “ابقى قويا”.

إلى ذلك، أعرب المهاجم الدولي الجزائري السابق، أندي ديلور، على تويتر عن تعاطفه ومساندته لرجال الإنقاذ ولعائلة الطفل المغربي.

كما شارك في حملة التضامن تلك كل من نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، فضلا عن مدرب المنتخب المغربي السابق حفيظ الدراجي، بالإضافة إلى اللاعب الفرنسي هيرفي رينار.

يذكر أن الطفل كان فقد عصر الثلاثاء الماضي، بعدما خرج للعب بجوار المنزل. فيما أوضح والده أنه اعتاد على اللعب في تلك المنطقة، مؤكدا أن البئر كانت مغطاة.