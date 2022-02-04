ليبيا مقبلة على طقس مستقر بعد موجة من التقلبات الجوية الشديدة

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بقاء الطقس مستقرا على مناطق غرب ليبيا الشمالية والجنوبية، نتيجة تأثير مرتفع جوي.

وتوقعت الأرصاد، أن تبقى الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة تميل للدفيء نهارا وتتراوح ما بين (16-21) مئوية.

في المقابل توقعت الأرصاد، أن تكون الأجواء باردة نسبيا البوم على مناطق شرق ليبيا مع رياح نشطة نسبيا.

وذكرت أن بقايا السحب الممطرة ستبدأ في الانقشاع اعتبارا من صباح اليوم على هذه المناطق.

ويشمل الاستقرار بداية من يوم الغد السبت معظم مناطق البلاد، ومتوقع أن يستمر هذا الاعتدال حتى منتصف الاسبوع.

تقلبات جوية

وتأثرت الأجواء في ليبيا على مدار الأيام الماضية بمنخفض جوي، ما أدى إلى حدوث تقلبات شديدة خاصة على شرق البلاد.

وصحب التقلبات الجوية سقوط أمطار الغزيرة تسببت في جريان بعض الأودية المحلية والسيول. كما تسببت في شل حركة السير بشوارع العديد من المدن.