تونس تستجوب مسؤولين كبارا حول تسليم البغدادي المحمودي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بدأ القضاء التونسي استجواب عدد من كبار الوزراء والمسؤولين السابقين، في إطار التحقيق بقضية تسليم البغدادي المحمودي. آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، إلى السلطات الليبية في 24 يونيو من العام 2012.

وكشف سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري القيادي بحركة ”النهضة“ الإسلامية. أنه تمت دعوة موكله للاستماع إليه كشاهد في قضية تسليم رئيس الحكومة الليبي الأسبق، البغدادي المحمودي.

الاستماع لرئيس الجمهورية الأسبق

وأشار ديلو في تصريحات لإذاعة ”شمس أف أم“ التونسية، إلى أنه تم الاستماع أيضا إلى رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع. إضافة إلى شخصيات أخرى قال إنه يفضل عدم ذكر أسمائها، في ذات القضية.

وأكد مصدر قضائي تونسي لـ ”إرم نيوز“ أن ”القضاء وجه دعوات إلى شخصيات أخرى في قضية تسليم البغدادي المحمودي. من أهمها رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي“.

إدانة الجناة

وأضاف المصدر القضائي أن ”من بين الشخصيات التي ينتظر استجوابها أيضا في القضية. رئيس وزراء ووزير داخلية سابقين“، رافضاً الكشف عن اسميها.

وفي وقت سابق، طالب البرلماني التونسي، مبروك كورشيد، بمحاكمة كل المتورطين في تسليم البغدادي المحمودي. آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، ومن بينهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة التونسية الأسبق. والأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي.

كما طالب كورشيد، وهو المحامي السابق للبغدادي القضاء التونسي بإدانة الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية حتى لا تُدان الدولة .

تأخر القضاء التونسي

واعتبر أن تأخر القضاء التونسي وعدم القيام بواجبه في هذا الموضوع وعدم إدانة من قام بذلك الجرم، سيجعل الدولة متسترة على المجرمين وحينها سيقاضيها القضاء الدولي .

وأكد كورشيد أن ”ما وقع في 24 يونيو 2012 هو عملية بيع تم قبض ثمنها، وهو ما لم ينفه وزير المالية التونسي آنذاك حسين الديماسي. وعبر عنه الليبيون حينما قالوا إنه تم شراء المحمودي بمبلغ 200 مليون دولار“.

شراء المحمودي

وتابع: ”في ذات اليوم الذي تم تسليم المحمودي إلى ليبيا تنقل شخصان على متن طائرة الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا وعادا بحقيبة يُعتقد أنها محمّلة بالأموال تم إدخالها إلى تونس بطريقة غير قانونية ودون إخضاعها للرقابة، وهي معلومات مؤكدة بالوثائق والشهادات“.

وبخصوص الأطراف المتورطة في تسليم البغدادي المحمودي الذي كان مسجونا في تونس، أكد كورشيد أن السلطات القائمة آنذاك مسؤولة عن هذه العملية، وفي مقدمتها الرئيس المؤقت حينها المنصف المرزوقي الذي حاول التغطية على هذه الجريمة وقال إنه كان يومها في الصحراء التونسية في زيارة للجيش.