تعليق الدراسة في سرت لمدة 10 أيام بسبب كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت بلدية سرت إيقاف الدراسة بالمدارس التابعة لمراقبة التربية والتعليم سرت لمدة 10 أيام اعتبارا من يوم السبت القادم.

وقالت البلدية، في بيان، إن إيقاف الدراسة راجع لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتزامن القرار مع إعلان عدد من البلديات إيقاف الدراسة بسبب الجائحة.

وسجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 45 إصابة بكورونا داخل مدينة سرت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات على مستوى البلاد ارتفع إلى 445,876 من بينها 242,533 و397,291 حالة تعافي و6,052 حالة وفاة.

وفي يناير الماضي سجلت ليبيا وبلغت الإصابات في ليبيا 39382 إصابة بكورونا و290 حالة وفاة.