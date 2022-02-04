بركلات الجزاء ..مصر تهزم الكاميرون

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حسم المنتخب المصري مباراته مع نظيره الكاميروني بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، بالعاصمة ياوندي

وبهذا الفوز تأهل المنتحب المصري إلى نهائي بطولة كاس أمم أفريقيا لكرة القدم، على حساب نظيره الكاميروني

ولم يتمكن أحد من هز شباك الأخر على مدار الشوطين الأصليين والإضافيين، بالرغم من الفرص العديدة التي اتيحت للطرفين.

وتصدى حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جيل لكرتين، على ملعب “باول بيا ستاديوم” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وضرب المنتخب المصري موعدا في نهائي البطولة القارية. مع نظيره السنغالي المتأهل على حساب بوركينا فاسو بفوزه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسيكتفي منتخب الكاميرون بالمنافسة على المركز الثالث في البطولة ضد نظيره منتخب بوركينا فاسو.