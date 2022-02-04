النفط يواصل ارتفاعه وبرنت يبقى فوق الـ 91 دولارا

4 فبراير، 2022 10:29 ص
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أسعار النفط تسجل ارتفاعات جديدة
أسعار النفط تسجل ارتفاعات جديدة

أخبار ليبيا24

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل المكاسب الأسبوعية السابعة على التوالي.

يأتي ذلك وسط استمرار التوترات الجيوسياسية والطقس القارس في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم أبريل المقبل 0.56 بالمائة لتتداول عند 91.55 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 91.04 دولارا للبرميل.

واستهلت العقود التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 91.11 دولارا للبرميل.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لأسعار خام النفط الأمريكي الخفيف تسليم مارس القادم 0.82 بالمائة.لتتداول عند مستويات 90.93 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 90.19 للبرميل.

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4 فبراير، 2022 10:29 ص
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