المنفي يصل أديس أبابا للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي

4 فبراير، 2022 10:13 م
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المنفي _أديس أبابا
المنفي _أديس أبابا

أخبارليبيا24

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتأتي زيارة المنفي. للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ35 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي. المنعقد في أديس أبابا على مدار يومين.

 ويُشارك رئيس المجلس في هذه القمة. مع عدد كبير من الرؤساء، والقادة، ورؤساء حكومات البلدان الأفريقية، التي

وتناقش القمة. تعزيز الجهود القارية المشتركة، لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات. وصحة، وأمن، الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

وتستعرض. سُبل الارتقاء بالاتحاد الأفريقي، والعمل على تطوير العلاقات الأفريقية – الأفريقية. بالإضافة إلى عدد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة.

4 فبراير، 2022 10:13 م
30

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