المنتخب الليبي لكرة السلة يواجه “سلة الزمالك”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يخوض منتخب ليبيا مباراة ودية اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء ضد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك. بصالة حسن حلمي استعدادا لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم عن وقوع نادي الزمالك في مواجهة فريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام سان بابلو يوم 11 فبراير الجاري في تمام السابعة مساء.

وتقام المباراة النهائية لمونديال السلة يوم 13 فبراير الجاري.

كان فريق سلة الزمالك تُوج ببطولة لأفرو ليج التى أقيمت فى رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما توج ببطولة الدوري.

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديراً فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، سمير جودة مدربا، إسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إدارياً.