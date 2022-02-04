المدافع المصري محمد عبدالمنعم ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والكاميرون

4 فبراير، 2022 12:23 م
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أخبار ليبيا24

نال، المدافع المصري الشاب، محمد عبد المنعم، جائزة توتال إنيرجيز، جائزة أفض لاعب في المباراة النارية التي أقيمت بين منتخبي مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم.

وأكد، عبد المنعم لحظة استلامه للجائزة بأن لاعبو المنتخب المصري سيفعلون كل ما بوسعهم للظفر باللقب الثامن بكأس أمم أفريقيا.

فرحة مصرية

وعبر المنتخب المصري إلى نهائي البطولة بعد فوزه على الكاميرون المنتخب المضيف للبطولة بركلات الجزاء الترجيحية (3-1). وذلك مساء الخميس في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم على ملعب “أوليمبي” في العاصمة ياوندي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفراعنة.

صمود أبوجبل

وتدين مصر بعبورها إلى حارسها محمد أبو جبل الذي وقف سدا منيعا في ركلات الترجيح.

وضرب المنتخب المصري موعدا في نهائي البطولة القارية، مع نظيره السنغالي المتأهل على حساب بوركينا فاسو بفوزه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

 

 

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4 فبراير، 2022 12:23 م
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