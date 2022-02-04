المدافع المصري محمد عبدالمنعم ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والكاميرون

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نال، المدافع المصري الشاب، محمد عبد المنعم، جائزة توتال إنيرجيز، جائزة أفض لاعب في المباراة النارية التي أقيمت بين منتخبي مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم.

وأكد، عبد المنعم لحظة استلامه للجائزة بأن لاعبو المنتخب المصري سيفعلون كل ما بوسعهم للظفر باللقب الثامن بكأس أمم أفريقيا.

🇪🇬 صمام أمان دفاع الفراعنة! 🛡️ محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر يفوز بجائزة توتال إنيرجيز #كأس_الأمم_الإفريقية2021 لأفضل لاعب في مباراة #CMREGY#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/ijcQTfFZME — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 3, 2022

فرحة مصرية

وعبر المنتخب المصري إلى نهائي البطولة بعد فوزه على الكاميرون المنتخب المضيف للبطولة بركلات الجزاء الترجيحية (3-1). وذلك مساء الخميس في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم على ملعب “أوليمبي” في العاصمة ياوندي.

الأفراح تتراقص مع المصريين! 🕺🇪🇬 الفراعنة يعيشون ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، بعد التأهلِ إلى المباراةِ النهائية. 😍#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | @EFA pic.twitter.com/G1pGcJMOLL — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 4, 2022

وحسم التعادل السلبي نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفراعنة.

صمود أبوجبل

وتدين مصر بعبورها إلى حارسها محمد أبو جبل الذي وقف سدا منيعا في ركلات الترجيح.

الأيام تمضي وثبات الجبل لا تهزه ريح ⛰️ محمد أبو جبل حائط سد منتخب مصر قاد الفراعنة للعبور إلى نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بعد تصديه لركلتي ترجيح 🧤#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @EFA | @mohmedabogabal pic.twitter.com/qLmJMWRQ7a — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 3, 2022

وضرب المنتخب المصري موعدا في نهائي البطولة القارية، مع نظيره السنغالي المتأهل على حساب بوركينا فاسو بفوزه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة الكاميرونية ياوندي.