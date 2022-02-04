العكاري يعلق على ارتفاع سعر برميل النفط الخام

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علق عضو لجنة تعديل الصرف مصباح العكاري على ارتفاع سعر برميل النفط الخام الذي أقفل الجمعة على 93.44 دولار للبرميل.

وقال العكاري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”93.44 دولار للبرميل سعر إقفال النفط لهذا اليوم”.

وأضاف عضو اللجنة :”للأسف في الدول الريعية التي تعتمد على مصدر واحد للدخل. كلما ارتفع هذا الدخل كلما كان ذلك سببا في زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

وشدد العكاري على ضرورة الاستفادة من هذه الارتفاعات في تكوين مصادر دخل أخرى.

ودعا إلى استثمار الجزء الأكبر من هذه الإيرادات في الانشاءات الصناعية والزراعية حتى نتمكن من تقليل فاتورة الواردات الضخمة.

وارتفعت صباح اليوم أسعار خام النفط وخام برنت وتخطى كلاهما حاجز الـ 90 دولارًا للبرميل اليوم. في ظل توترات جيوسياسية بسبب المناوشات الروسية الأوكرانية وتدخل القوى الخارجية مثل أمريكا في الأزمة.