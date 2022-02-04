العقوري يبحث مع نظيره الإيطالي ملف الهجرة وبرامج التعاون بين البلدين

أخبارليبيا24

بحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع نظيره الإيطالي بيروني فاسينو ملف الهجرة وبرامج التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء عبر التقنية الافتراضية التطورات السياسية الراهنة في ليبيا والمنطقة وسبل دعم إيطاليا للاستقرار في ليبيا وعدد من المواضيع التي تهم البلدين.

وهنأ العقوري الجانب الإيطالي بانتخاب رئيس للجمهورية ، مجددا شكره لدور إيطاليا في دعم ليبيا في هذه الفترة.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة.

وشدد فاسينو حرص بلاده على التعاون مع ليبيا ودعم استقرارها، لأن هذا يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف أن ليبيا على رأس أولويات المسؤولين في إيطاليا لأن ذلك يرتبط بمصالح واستقرار ايطاليا.

وجدد المسؤول الإيطالي استعداد البرلمان الإيطالي لدعم مجلس النواب الليبي من الجانب الفني.