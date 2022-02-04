السايح: هناك زيادة انتشار واضحة لـ”كورونا” في آخر ثلاثة أسابيع

أخبارليبيا24

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح.اليوم الجمعة. إن هناك زيادة في الانتشار واضحة لـ”كورونا” في آخر ثلاث أسابيع.

وأضاف السايح :”تقريبا أغلب البلاد في المستوى الوبائي الثالث، مع استقرار في حالات الوفاة والعناية الفائقة”.

وأكد أن موجة رابعة سريعة. وقال :”أيضا نشهد زيادة في عدد المطعمين في البلاد ولزيادة هذه النسبة نبدأ يوم الثلاثاء القادم في حملة تحت إسم معاكم للستة”.

وأشار إلى أن كل المراكز والمجمعات ستشتغل يوميا للساعة السادسة مساءً وهذا لتغطية عدد كبير من الموظفين الذين تمنعهم وظائفهم من الخروج وأخذ اللقاح.

وأوضح أن الحملة ستكون حتى يوم الجمعة والسبت لمدة عشرة أيام لكل المواطنين والمقيمين والأجانب. قبل تطبيق قرار رئيس الحكومة الخاص ببطاقة التطعيم في منتصف شهر فبراير

وتابع :”أرجوا من الجميع تسجيل بياناتهم في منظومة تحصين حتى لو لم تتلقى اللقاح ومجرد ما تتلقاه تستطيع إضافة الجرعة والنوع”.