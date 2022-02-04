الرجل “اليجامة” يقطع الانترنت عن كوريا الشمالية

4 فبراير، 2022 6:24 م
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هاكر أمريكي
هاكر أمريكي

أخبار ليبيا 24

قطع هاكر أمريكي، يطلق عليه  الرجل الذي “يرتدي بيجامة”، الانترنت عن كوريا الشمالية. وذلك انتقامًا من هجوم إلكتروني نفذته ضده هاكر كوريين شماليين.

وقالت مجلة “Wired”، المتخصصة في التكنولوجيا، إن شابًا أمريكيا كان يرتدي “البيجامة” في غرفة معيشته، هو الذي نفذ الهجوم.

ويطلق على هذه الهجمات اسم “الحرمان من الخدمة”، وتتم عبر  إغراق المواقع بفيض البيانات وزيارات وهمية كبيرة. مما يجعل وصول المستخدمين إلى هذه المواقع متعذرًا.

بينما قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرجل الأمريكي المتخصص في الهجمات الإلكترونية رمز له بـ”P4x”. شن هجمات متتالية على موزع خدمة الإنترنت.

وأدت تلك العملية إلى شل عدد من المواقع التي تديرها الحكومة الكورية الشمالية. مثل البوابة الرسمية للحكومة وجعلت حركة البريد الإلكتروني بطيئة للغاية.

4 فبراير، 2022 6:24 م
21

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