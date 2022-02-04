الحداد يختتم فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة افريقيا في روما

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اختتم رئيس الاركان الفريق محمد الحداد والوفد المرافق له في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة افريقيا الافريكوم. القيادة العمليات العسكرية الامريكيه في افريقيا.

وأكدت صفحة السفارة الليبية في إيطاليا أن الفعاليات كانت بقيادة الفريق الاول ستيفن تاونسند وجرت بالعاصمة الايطالية روما في الفتره من 01 فبراير الي 04 فبراير 2022.

واستعرض الموتمر الاوضاع في القارة الافريقية بشكل عام ومنطقة الساحل على الخصوص والتي شملت عدة مواضيع تخص في مجال الدفاع والامن والتدريب ومكافحة الارهاب والمجموعات الاجرامية والارهابية التي تهدد امن واستقرار الدول الافريقية.

وأشارت إلى أن الفريق محمد الحداد عقد عدد من اللقاءات علي هامش الموتمر مع عدة روساء اركان. كان منهم رئيس اركان الجيش المصري. والتونسي والجزائري والتشادي والايطالي. واختتم اللقاءات الجانبية بقائد العمليات العسكرية للقوات الامريكية في افريقيا الفريق الاول ستيفن تاونسند.

وفي سياق ليس ببعيد عاد المشير خليفة حفتر إلى قيادة الجيش، بعد أكثر من شهر من فشل البلاد في إجراء الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها. وتخلى بمقتضاها عن منصبه تنفيذاً للقوانين الانتخابية.

ووفق وسائل إعلام محلية، سيعود حفتر لمنصبه كقائد عام للجيش الليبي، في حين سيعود عبد الرزاق الناظوري لرئاسة الأركان العامة.

يذكر أن حفتر كان تخلى عن قيادة الجيش في سبتمبر الماضي، وكلّف عبد الرزاق الناظوري بتولي مهامه. وذلك تنفيذاً للمادة 12 من شروط الترشح للرئاسيات الواردة في قانون انتخابات الرئيس الصادر عن مجلس النواب .

وتنص المادة على حق كل مواطن سواء كان مدنياً أو عسكرياً في الترشح شرط أن يكون متوقفاً عن ممارسة مهامه. قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، مع إمكانية عودته إلى عمله السابق في حال لم يتم انتخابه”.