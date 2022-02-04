اخليل: إنذار أمريكي للتشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية الوسطى

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قال القيادي فيما يعرف بعملية بركان الغضب من مصراتة. العقيد فرج اخليل إن القوة العظمى أمريكا وجهت إنذارًا للتشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية الوسطى.

وقال اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”كما تكلما سابقا. تتحقق بالأمس. إنذار القوة العظمى أمريكا جعل جميع التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية الوسطى. تتخلى عن دعم العائلة المالكة – عائلة ادبيبة – وتبتعد عن الحياة السياسية وترحب بأي حكومة تأتي عن طريق البرلمان”.

وأضاف القيادي من مصراتة :”لن يكون هناك مجلس دولة لتعطيل الحياة السياسية والمناصب القيادية والسيادية”.

وتابع :”مرحلة انتقالية سيقودها رجل دولة حقيقي ضحى بنفسه ومستقبله السياسي. لأجل توحيد ليبيا وبناء دولة ودستور وانتخابات وخارطة طريق حقيقية تصل بليبيا لبر الأمان. وسيخلده التاريخ”. في إشارة إلى فتحي باشاغا.

وذكر أن الانتخابات المقبلة سيكون سيف الإسلام القدافي متواجدًا فيها وسيكفل القانون والدستور حقوق الجميع بشكل ديمقراطي.

وختم اخليل منشوره قائلا :”المؤسسة العسكرية ستكون لها الكلمة الفصل في نهاية الموضوع”.