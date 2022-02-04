أوحيدة: مجلس الدولة “انقلابي” ولا يوجد شيء اسمه اتفاق سياسي

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إنه لا يوجد شيء اسمه الاتفاق السياسي لأنه لم يُدستر. ومجلس الدولة اكتسب وجوده بحكم الأمر الواقع وتحالفه مع جهات مسيطرة على العاصمة. وقد تعود منذ انقلابه، على استغلال تنازلات مجلس النواب من أجل مكاسب لتيارات محددة.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية أن مشاركة مجلس الدولة في التعديل الدستوري كارثة وهذا ما يريده ليصبح جسما تشريعيا. وهذا يطيل الأزمة، ومجلس النواب به أيضا بعض من يريدون إطالة الأزمة، وعلينا الإسراع في الانتخابات. كما يجب إجراء الانتخابات بحد أقصى شهر يونيو القادم، وعلى المؤسسات العمل بجدية لإزالة العوائق.

وتابع قائلًا أن لجنة الـ “60” فنية ولا علاقة لها بعمل مجلس النواب، والآن تريد وضع ألغام وتفجيرها في الشارع الليبي. والتزوير في السجلات الوطنية يقال إنها تصل إلى مليون، وما حددته اللجنة في الدستور يمس الأمن القومي الليبي.