بايدن يعلن مقتل زعيم داعش “القرشي” في عملية شمال غرب سوريا

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن عملية أمنية نفذتها قوات خاصة أمريكية لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا. اليوم الخميس، استهدفت زعيم تنظيم داعش، بحسب رويترز.

وأضاف بايدن أنه سيتحدث عن الغارة التي قتلت زعيم تنظيم داعش المدعو ”أبو إبراهيم القرشي“ في تصريحات. الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

مهارة وشجاعة

وقال بايدن في بيان ”بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، أزحنا عن ساحة المعركة (أبو إبراهيم الهاشمي القرشي). زعيم تنظيم داعش، وعاد كل الأمريكيين من العملية بسلام“.

من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي إن سقوط خسائر بشرية مدنية كان نتيجة تفجير المتشددين شحنة ناسفة أثناء الغارة.

وأشار المسؤول إلى أن زعيم تنظيم داعش فجَّر قنبلة قتلته مع أفراد من أسرته، من بينهم نساء وأطفال، عند بدء العملية الأمريكية.

من هو عبد الله قرداش

بحسب وثيقة نشرها موقع بي بي سي فإن وثيقة الجنسية العراقية التي أصدرت للطفل أمير لطالما، (عبد الله قرداش) عام 1988. والتي تشير إلى اسمي والديه، وكلاهما توفيا منذ سنوات.

وتوضح الوثيقة أن مسقط رأسيهما هي بلدة “الشورة” ذات الغالبية العربية وليس التركمانية. مثلما أشارت بعض التقارير مسقط رأس والديه أنهما ينحدران من هناك. وإنما يعود سبب ذلك لتبعية قرية “المحلبية” إدارياً لبلدة “الشورة” في ذلك الوقت. قبل أن يقوم نظام صدام حسين بإعادة هيكلة المحافظة، وتحويل “المحلبية” لناحية تتبع إدارياً محافظة نينوى العراقية.

ويقول خبير الأنساب في ولاية نينوى نزار السعدون بحسب المصدر نفسه إن أصول غالبية عائلة المولى في محافظة نينوى عربية. وتعود لفرع عشيرة البوريشة العباسيين، بمن فيهم موالي المحلبية. وكلهم يرجعون لبني هاشم، لكنه رفض أن يدخل في تفاصيل نسب عائلات بعينها لما قد يتسبب به ذلك من حساسيات وأزمات بين العشائر المعنية.

وعلم فريق بي بي سي أن حجي عبد الله حرص على تثبيت نسبة العربي. منذ كان في الموصل عام 2015 عن طريق نساب توفي لاحقاً.

ويتحدر جزء كبير من القيادات الأمنية والعسكرية في “تنظيم الدولة”، وقبله “تنظيم القاعدة” من هذه المناطق. خاصة من مدينة تلعفر المجاورة، وتشمل هذه المنطقة المئات من القرى والبلدات ذات التركيبة السكانية المتنوعة أثنياً ودينياً وطائفياً.

ويقول مدير ناحية المحلبية عبد الرحمن حسن الدولة إن “تنظيم القاعدة” بفرعه العراقي. كان قد نشأ عام 2004 في هذه المنطقة التي تشمل جزيرة “المحلبية”. و”تل عبطة” و”الحضر”، وهي منطقة شاسعة جداً تمتد إلى الحدود السورية.

ويشير مدير الناحية إلى أن عائلة أمير لطالما عرفت بأنها مسالمة، واشتهرت بكونها عائلة متصوفة. لكنه يعتقد بأن نشاط التنظيمات الجهادية في هذه المنطقة هو ما أثر على أمير الذي انتقل إلى تلعفر طفلاً مع والده ليكمل دراسته الإعدادية والثانوية. قبل أن ينتقل بعدها إلى الموصل لإكمال دراسته الجامعية.