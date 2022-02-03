مصر الكاميرون.. من سيرافق السنغال لنهائي أمم أفريقيا؟

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يخوض منتخبا مصر والكاميرون، مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية لانتزاع بطاقة العبور لنهائي أمم أفريقيا 2021 ومواجهة السنغال التي حجزت أمس مقعدها بالنهائي بعد فوزها على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف لهدف.

وتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي البطولة، بعدما فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف. في المباراة التي جمعتهما بملعب أحمدو أهيدجو في إطار ربع النهائي.

في المقابل، تأهل المنتخب الكاميروني لنصف النهائي بعدما أوقف غامبيا بهدفين نظيفين، في إطار مباريات دور ربع النهائي.

تاريخ المواجهات

وعلى مر السنين تواجه المنتخبان في 10 مباريات من قبل، حقق المنتخب المصري الانتصار في 4 مواجهات، وخسر في 4 مباريات، بينما جاء التعادل في مباراتين.

وهذه المرة الأولى التي يتواجه فيها المنتخبين خلالها بالدور نصف النهائي، إذ تقابلا خلال دور المجموعات في خمس مناسبات، وبالدور ربع النهائي مرتين، وفي 3 نهائيات.

وستقام المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية على ملعب أوليمبي في ياوندي، بعد أن رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأحد تعليقه إقامة المباريات على الملعب. الذي شهد وفاة 8 أشخاص في حادثة التدافع في 24 يناير.

احتجاج مصري على حكم المباراة

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الثلاثاء الماضي، عن طاقم حكام مباراة مصر والكاميرون. وأسند “الكاف” مهمة إدارة المباراة، للحكم الغامبي بكاري غاساما. ويعاونه كل من الأنغولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريك. بالإضافة إلى الحكم الرابع سليمان أمل الدين من جزر القمر.

وسيتولى التونسي هيثم قيراط مهمة حكم الفيديو، ويعاونه كل من لحلو بن إبراهيم، وخليل حساني.

وبعد الإعلان عن ذلك وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم. باعتراض رسمي إلى الكاف بعد تعيين غاساما لإدارة المواجهة المصيرية مع صاحب الملعب الكاميرون، وذلك لمواقفه التحكيمية المثيرة للجدل.