مسؤول: مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المناطق الحدودية مهمشة

أخبارليبيا24

قال رئيس مركز إيواء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمدينة الكُفرة النقيب محمد الفضيل إن مراكز الإيواء في المناطق الحدودية مهمشة.

وأضاف الفضيل أن الحكومة ووزارة الداخلية والجهاز همشت مراكز إيواء الهجرة غير الشرعية في المناطق الحدودية منذ سنوات.

وأكد رئيس المركز أن هذا التهميش زاد من تدفق الأعداد في العاصمة طرابلس المده الماضية ومدينة طبرق وبنغازي.

ورفض الفضيل أي اتهام بالتقصير لهم بسبب عدم توفر أي نوع من الإمكانيات ووضع المسؤلية على عاتقهم.

وطالب لجنة الداخلية بمجلس النواب والنائب العام ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بتشكيل لجان لزيارة هذه الفروع والمراكز.

ولفت رئيس المركز أن الهجرة باتت تشكل خطرًا على الأمن القومي لليبيا ودول الجوار والدول الصديقة والحليفة.

وكان مركز إيواء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمدينة الكُفرة رحل عدد 100 مهاجر غير شرعي إلى دولة السودان.

وأوضح المركز أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا قد دخلوا للبلاد بطريقة غير شرعية وجميعهم يحملون الجنسية السودانية.

وأضاف مركز الإيواء أن بعض المهاجرين تم القبض عليهم من قبل كتيبة “سُبل السلام” في الصحراء الجنوبية في ظل انعدام الإمكانيات .