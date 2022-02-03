كهرباء بنغازي: عطل في محول بمحطة القوارشة يزيد في طرح الأحمال

3 فبراير، 2022 11:19 م
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الشركة العامة للكهرباء
الشركة العامة للكهرباء

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء – بنغازي. تعطل المحول رقم ( 4 جهد 220/66 ك.ڤ )، داخل محطة القوارشة ( 220/66 ك.ڤ ) حيث يحتاج المحول إلى استبدال آخر .

وأوضحت الشركة أن هذا العطل بالمحول المذكور يتسبب في طرح أحمال بشكل يومي على محطة ( الابيار – غوط السلطان )

وأشارت إلى أن مخازن الشركة بالمنطقة الشرقية. لا يوجد بها قطع غيار منذ فترة طويلة، مؤكدة مراسلة مجلس الإدارة بطرابلس عديد المرات ولم يرسل.

وأضافت أن طرح الأحمال لتخفيض الحمل على المحول رقم ( 5 جهد 66/220 ك.ڤ ) ، إلى أن ترسل الشركة بطرابلس قطع غيار للمنطقة الشرقية.

3 فبراير، 2022 11:19 م
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