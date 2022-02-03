عمران: مجلس النواب يسعى لخلق أجسام دستورية موازية

أخبار ليبيا 24

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ولجنة التواصل المنبثقة عنها، نادية عمران، إن الهيئة لاتزال تؤكد على ضرورة احترام المسار التأسيسي والتوقف عن العبث به.

وأوضحت عمران في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس. إن الهيئة لم تكن طرفاً في هذه التوافقات مع مجلسي النواب والأعلى للدولة المخالفة لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وأضافت عمران، أن ما يسعى إليه مجلس النواب هو المساس بالمركز القانوني للهيئة. ومحاولة خلق أجسام دستورية موازية. ومصادرة حق الليبيين في تقرير مصيرهم واختيار دستورهم الدائم. مشيرة إلى أن الاستمرار في إقصاء مشروع الدستور هو تعميق للانقسام والفرقة وإطالة أمد الأزمة في ليبيا. والتمديد والتمطيط للأجسام الانتقالية وتعطيل الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية وفق دستور دائم.

وأكدت عمران أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لن ترضخ لكل هذا التلاعب بمصير الدولة الليبية. وستتخذ كافة الإجراءات القانونية في سبيل إيقافه.