طبرق خالية من أوميكرون وطبي المدينة ينصح بالتطعيم

أخبار ليبيا 24-خاص

أكد، مدير عام مركز طبرق الطبي، فرج الجالي، لأخبار ليبيا 24، عدم تسجيل أية إصابة بالمتحور أوميكرون في طبرق. ولفت إلى وجود حالتي إصابة فقط بكورونا بقسم العزل بمركز طبرق الطبي.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأربعاء مع عميد بلدية طبرق، حيث قدّم الجالي لعميد البلدية مستجدات الوضع الوبائي داخل البلدية والمنطقة بالكامل.

وقال الجالي، “هنالك انخفاض ملحوظ في الإصابات بكورونا في طبرق، ومع ذلك نتخوف من الزيادة في هذا الوقت” .

ونصح الجالي، المواطنين بالابتعاد عن المناسبات الاجتماعية وعدم التجمعات حفاظاً على الصحة العامة. وطالب بتطبيق القرار الوزاري بمنع الدخول إلى المقرات الحكومية إلا في حال إبراز بطاقة التطعيم.

وأكد الجالي، وجود مخزون من الأكسجين داخل خزانات مركز طبرق الطبي يقدر بـ 11 ألف متر مكعب، وهي كمية احتياطية تحسبا لحدوث أي طارئ.

وناشد الجالي، المواطنين بالتوجه لتلقي التطعيم ضد كورونا، مؤكدا فورة التطعيمات داخل طبرق بكل المراكز.