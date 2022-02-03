بالفيديو .. سيدة تقيّد زوجها بحبل وتحضره للمستشفى ليتلقى اللقاح     

أخبار ليبيا 24

اتبعت سيدة برازيلية أغرب طريقة ممكنة لضمان تلقي زوجها للقاح كورونا المستجد كوفيد -19. بعد فشل الحلول الودية خاصة مع كونه من مناهضي التطعيم، الذين يخشون تداعيات اللقاح وآثاره الجانبية.

وبدأت “آنا أندرادي”، بلف حبل ضخم على يد الزوج وبطنه وإجباره للذهاب لموقع التطعيم في “ريو لارجو” لتلقي اللقاح.

ووثق مقطع الفيديو الرجل في أثناء انتظار لدوره للحصول على التطعيم مرتجفًا ومكبلاً بالحبال. فيما أحكمت الزوجة قبضتها على طرف الحبل خشية إفلاته.

وسجلت وزارة الصحة البرازيلية 172,903 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و893 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. ليصل إجمالي حالات الإصابات إلى 25 مليونًا و793,112 حالة إصابة، و628,960 وفاة، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.