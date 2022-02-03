تعرف على سيارة تويوتا الفضائية الجديدة

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بدأت تويوتا، عملاقة صناعة السيارات اليابانية أعمالها خارج الأرض. وشرعت بالفعل في تطوير سيارة فضائية يمكنها استكشاف سطح القمر، وقد تصل إلى سطح المريخ يومًا ما أيضًا.

وأسست تويوتا ووكالة الفضاء اليابانية “جاكسا” JAXA شراكة لإنشاء سيارة متجولة تعمل بالهيدروجين ولها القدرة على استكشاف سطح القمر.

العيش على المريخ

وتأمل الشركة في مساعدة الناس على العيش على كوكب القمر بحلول العام 2040. وربما الذهاب للعيش على سطح المريخ، وفقًا لوكالة أنباء أسوشيتيد برس.

وستطلق شركة تويوتا على السيارة الفضائية اسم “لونار كروزر” Lunar Cruiser. وهي بذلك مستوحاة من سيارة لاند كروزر الرياضية الشهيرة متعددة الاستخدامات من عملاقة صناعة السيارات اليابانية.

لونار كروزر

وتعتمد السيارة على فكرة أن الناس يأكلون ويعملون وينامون ويتواصلون مع الآخرين بأمان من داخل سيارتهم.

وعلق تاكاو ساتو، رئيس مشروع “لونار كروزر” في تويوتا في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء “أسوشيتيد برس”. أن هذا المفهوم يمكن تطبيقه على الفضاء الخارجي أيضًا.

وتابع ساتو “ننظر إلى الفضاء بوصفه مجالاً للتحول الذي يحدث مرة واحدة في القرن”.

أنواع التكنولوجيا

وواصل: “بالذهاب إلى الفضاء، قد نتمكن من تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية. إلى غير ذلك من أنواع التكنولوجيا التي ستثبت قيمتها في حياة البشر”.

من جهتها وصفت تويوتا مهمة “لونار كروزر” أنها تحقق الازدهار المستدام وتوسيع نطاق النشاط البشري.

ومع ذلك، ثمة تحديات صعبة ستواجهها علامة السيارات اليابانية الشهيرة، من بينها أن جاذبية القمر تبلغ سدس تلك الموجودة على الأرض. ناهيك عن أن القمر له تضاريس معقدة، مغطاة بالحفر والمنحدرات والتلال.

القمر

وفوق هذا وذاك يتعرض القمر أيضًا لظروف أشدة قسوة من تلك الموجودة على الأرض، مثل الإشعاع ودرجات الحرارة القصوى.

وبالفعل أحرز المشروع تقدمًا، حيث طورت شركة Gitai Japan Inc. ذراعًا آليًّا لـ “لونار كروزر” من شأنه أن يساعد في استكشاف السيارة وفحصها وصيانتها.

وفي الوقت ذاته تخطط تويوتا أيضًا لاستخدام تقنية الهيدروجين في مشروعها “لونار كروزر” ما يجعل السيارة أقل تلوثًا بالنسبة للبيئة.

توليد الطاقة

وفي هذا الصدد قال شيجيكي تيراشي نائب الرئيس التنفيذي في تويوتا: “خلايا الوقود التي تستخدم طرقًا نظيفة لتوليد الطاقة. تنبعث منها المياه فقط، وبسبب كثافتها العالية للطاقة، يمكنها توفير الكثير من الطاقة. ما يجعلها مناسبة بشكل خاص للمشروع الذي تجري مناقشته مع جاكسا “.

من جهته تحدث شينشيرو نودا مهندس تويوتا في تصريحات أدلى بها لوكالة “أسوشييتد برس” أنه يشعر بحماسة كبيرة تجاه مشروع (لونار كروزر)، مضيفًا أن المشروع يعد تكملة للمهمة طويلة الأمد التي تأخذها تويوتا على عاتقها، والتي تهدف لخدمة زبائنها.

وأكد نودا أن كوكب القمر قد يوفر موارد جيدة جدًا للحياة على كوكب الأرض.

وأتم نودا تصريحاته بقوله: “إرسال مركباتنا إلى سطح القمر يدخل في نطاق مهمتنا”.

واختتم: “نمتلك هنا في تويوتا سيارات في كل مكان تقريبا. لكن الأمر الآن يتعلق بنقل سياراتنا إلى مكان لم نصل إليه من قبل”.