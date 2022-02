سامسونج تحدد موعد الكشف عن إصداراتها الجديدة

أخبار ليبيا24

حددت، شركة سامسونج يوم 09 فبراير الجاري، موعدا لإعلان مفاجأتها التقنية الجديدة في عالم الهواتف والأجهزة الذكية المتميزة.

وسيكون الإعلان من خلال الفيديوهات التي أعلنت عنها الشركة وقامت بنشرها عبر الإنترنت.

وكتبت سامسونج، لعشاقها على تويتر، “هل أنت مستعد لكسر قواعد السلطة؟ حياتك على وشك أن تصبح أسرع. اختبر السرعة الفائقة في سامسونج في 9 فبراير 2022”.

Ready to break the rules of power?

Your life’s about to get even faster. Experience powerful speed at #SamsungUnpacked on February 9, 2022.

Register at https://t.co/DIakqCJlkZ pic.twitter.com/GBHfTik11d

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 1, 2022