سامسونج تحدد موعد الكشف عن إصداراتها الجديدة

3 فبراير، 2022 3:13 ص
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أخبار ليبيا24

حددت، شركة سامسونج يوم 09 فبراير الجاري، موعدا لإعلان مفاجأتها التقنية الجديدة في عالم الهواتف والأجهزة الذكية المتميزة.

وسيكون الإعلان من خلال الفيديوهات التي أعلنت عنها الشركة وقامت بنشرها عبر الإنترنت.

وكتبت سامسونج، لعشاقها على تويتر، “هل أنت مستعد لكسر قواعد السلطة؟ حياتك على وشك أن تصبح أسرع. اختبر السرعة الفائقة في سامسونج في 9 فبراير 2022”.

وأكدت سامسونج أنه سيتم الإعلان عن مواصفات الهواتف وسيكون بإمكان مستخدمي وعشاق هواتف سامسونج أن يتعرفوا على كل ما هو جديد في عالم الإلكترونيات.

ومن المتوقع أنها ستصدر مجموعة مميزة من هواتف جالاكسي الجديدة ومن أبرز تلك الهواتف جلاكسي   S 22 و+S22، والترا S22.

ومن المفاجأة المنتظرة أن يتضمن الهاتف الأخير تقنيات عالية وقلم ذكي رائع يحل محل هواتف (نوت) في هذا العام. كما أنه من المتوقع أن تقوم الشركة بإصدار فئة أخرى متوسطة من الهواتف من فئة “A”  و “M”.

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3 فبراير، 2022 3:13 ص
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