المنقوش تبحث مع نظيرها التشادي عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول (س ص) إلى مقرها الرسمي بطرابلس

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بحثت، وزير الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، مع نظيرها التشادي، عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة طرابلس وآلية تحقيق ذلك.

جاء ذلك على هامش الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في جمهورية إثيوبيا.

وقالت الخارجية، إن الجانبين اتفقا على طرح مقترح بعقد قمة طارئة للتجمع في احدى الدول الأعضاء خلال شهر مارس القادم بالمغرب.

#أديس_أبابا | وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة @NajlaElmangoush تلتقي وزير الخارجية جمهورية تشاد @Cherif_MZ ،على هامش الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي في @_AfricanUnion ، وتبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك pic.twitter.com/ntij9xKlBM — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) February 3, 2022

وأضافت، كما تناول الاجتماع العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وتشاد.

وذكرت الخارجية، أن اللقاء تطرق أيضا إلى مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية.

وقالت إن المنقوش طرحت مقترحا لمعالجة هذا الموضوع يأخذ في الاعتبار الظرف الاستثنائي الذي تمر به ليبيا. ولفتت إلى الوزير التشادي رحب بالمقترح ووعد بعرضه واتخاذ إجراءات التنفيذ حال الموافقة عليه.