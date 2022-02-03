السنغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا

3 فبراير، 2022 12:00 ص
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السنغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعد قوزرها على بوركينافاسو
السنغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعد فوزها على بوركينا فاسو

أخبار ليبيا24

حجز منتخب السنغال مقعده بنهائي كأس أفريقيا بعد فوزه الأربعاء على منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف لهدف.

وسيتنافس المنتخب السنغالي، مع الفائز من مواجهة المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والمنتخب المصري حامل الرقم القياسي في عدد التتويج بالبطولة.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يصل فيها منتخب السنغال إلى نهائي أمم أفريقيا، بعد خسارته نهائي النسخة السابقة أمام الجزائر.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي بعد أن تبادل المنتخبين المحاولات بحثا عن التقدم في النتيجة.

وفي الشوط الثاني، نجح أسود التيرانجا في التقدم بثنائية بفضل عبدو ديالو وإدريسا غاي في الدقيقتين 70 و76 على التوالي.

بدوره قلص منتخب بوركينا فاسو الفارق بهدف من لاعبه إبراهيم بلاتي توري في الدقيقة 82.

وبينما كان لاعبي بوركينا فاسو يبحثون عن التعديل، استغل النجم السنغالي ساديو ماني هجمة مرتدة أحرز منها الهدف الثالث في الدقيقة 87.

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3 فبراير، 2022 12:00 ص
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