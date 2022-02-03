الدبيبة يتابع خطة مصرف الادخار والاستثمار العقاري للعام الحالي

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تابع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الثلاثاء في اجتماع عقده مع مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري خطة المصرف للعام 2022م.

وبحسب صفحة المكتب الإعلامي للدبيبة فقد هنّأ الدبيبة في بداية الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة. على اختيارهم من قبل الجمعية العمومية وحثّهم على ضرورة تفعيل المصرف المتعثّر منذ عشر سنوات. مؤكداً أن هذه مسؤولية وطنية تتطلب المثابرة والجدية.

وقدم رئيس مجلس الإدارة امحمد غولة تقييمًا عامًا للصعوبات والمشاكل التي تُواجه المصرف لأداء مهامه. من جانب اللوائح التنفيذية ومعالجة مشاكل السنوات السابقة. والحلول المقترحة لهذه المشاكل.

في حين أكد الدبيبة في ختام الاجتماع على ضرورة وضع خطة ناجعة وقابلة للتنفيذ وفق الظروف الحالية. والبدء في تقييم أصول المصرف والمشاريع السكنية قيد الإنشاء والتي يمكن من خلالها وضع خطة. لمعالجة مشكلة الإسكان في بلادنا والتي تواجه شرائح مختلفة من المجتمع وأهمّها الشباب.

وفي سياق ليس ببعيد وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الشكر للجنة إعداد الجدول الموحد للمرتبات لتسليمها المقترح.

وقال الدبيبة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”أشكر لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد بتسليمها المقترح النهائي للجدول للجنة المالية بمجلس النواب، وديوان المحاسبة”.

في حين أضاف رئيس الحكومة :”هذه الخطوة كانت منتظرة منذ 7 سنوات، و من حق الليبيين مرتبات جيدة وعادلة”.

وكان وزير المالية خالد المبروك قال إن هناك اهتمام خاص بموضوع توحيد المرتبات لموظفي الدولة الليبية.

في حين أضاف المبروك أنه لأول مرة حكومة تفكر بالموضوع بشكل جدي لإعداد الجدول مؤكدًا تمكنهم من إعداده.