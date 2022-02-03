التعليم العالي تثبت تزوير شهادة دكتوراة لعضو هيئة تدريس بجامعة الزاوية

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، ثبوت تزوير شهادة دكتوراة لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية بعد مخاطبة جامعة ديلاور الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان لها. أنها تحققت من الأمر بعد تقرير مقدم من مكتب المتابعة وتقييم الأداء.

وأعربت الوزارة عن استنكارها لهذا الفعل، معتبرة أنه بمثابة خيانة عظمى للأمانة.

ولفتت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه العبث بالعملية التعليمية في ليبيا. وإحالته إلى جهات الاختصاص لتوقيع العقوبة المناسبة عليه.