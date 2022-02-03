استمرار الجهود لاستخراج الطفل ريان الذي سقط في بئر عميقة في المغرب

أخبارليبيا24

تستمر جهود السلطات المغربية لاستخراج الطفل المغربي ريان الذى سقط فى بئر عميقة لمسافة تجاوزت الـ 30 مترًا.

وذكرت وكالة المغرب العربي. أن السلطات المغاربية مكنت من الوصول إلى عمق 22 مترا ليتبقى نحو 10 أمتار لبلوغ المستوى الذى يتواجد به الصغير.

وأكدت الوكالة. أن رجال الوقاية المدنية تمكنوا من إنزال كاميرا تستعمل في مهام الإغاثة، للتأكد من الوضع الصحي للطفل والتواصل معه لإبقائه واعيا.

وأضافت. أن رجال الطوارئ أنزلوا أيضا أنبوبي ماء وأوكسجين، وتم تزويده بهذين المادتين الحيويتين لإطالة صموده في انتظار انتشاله حيا.

ونوهت أن السيناريو الذي اعتمدته السلطات بعد فشل الانتشال من فتحة البئر، يقوم على إحداث حفرة موازية بنفس عمق المكان الذي علق فيه ريان، ثم إحداث فجوة في البئر.

وكانت قضية الطفل المغربي ريان صاحب الخمس سنوات، والذي سقط في بئر في إقليم شفشاون، منذ مساء الثلاثاء الماضي، لقيت تعاطفا واسع النطاق، وسط جهود حثيثية لاستخراجه على قيد الحياة.