اتلاف 15 كيلوغراما من الحشيش في إجدابيا

3 فبراير، 2022 2:05 ص
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أخبار ليبيا24

اتلفت الأربعاء كمية من مخدر حشيش مضبوطة من قبل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إجدابيا.

وأوضح جهاز مكافحة المخدرات أن الكمية تم ضبطها في الآونة الأخيرة، وجرى اتلافها في حضور نيابة المخدرات. ولفت إلى أن الكمية المتلفة تقدر بـ 15 كيلوغراما.

وشهدت ليبيا في الآونة الأخيرة وجود كميات من مخدر الحشيش على طول الساحل البحري، إذ أعلن جهاز مكافحة المخدرات في بنغازي اليوم الأربعاء قيام مواطن بتسليم كمية من الحشيش عثر عليها على شاطئ منطقة الصابري.

وأوضح الجهاز، الثلاثاء أنه بعد ورود معلومات مصدرية لأعضاء التحريات عن خروج كمية من المواد المخدرة قام أحد المواطنين بتسليم كمية من المواد المخدرة عثر عليها على شاطئ البحر بمنطقة الصابري.

وذكر الجهاز، أن الكمية تزن نحو 35 كيلوغراما من مادة الحشيش، لافتا إلى أن القوالب وعددها 350 عليها علامة 4G.

 

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3 فبراير، 2022 2:05 ص
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