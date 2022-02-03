منظمة حقوقية تطالب بإيقاف مذكرة التفاهم الليبية الايطالية بشأن الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا 24

جدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رفضها لتمديد العمل بمذكرة التفاهم حول الهجرة غير الشرعيين.التي تم المصادقة عليها بين إيطاليا و المجلس الرئاسي في سنة 2017 .

كما جدّدت، مطالبتها للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بإلغاء اتفاقية الهجرة التي أبرمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة. والتوقف عن تجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المهاجرين، والعواقب الإنسانية غير المقبولة جراء هذه الاتفاقية.

توطين المهاجرين

وأكدت في بيان لها اليوم الخميس على رفض أي مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية. يتم من خلالها إعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو توطينهم في ليبيا .

وشدّدت اللجنة، تأكيدها على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم في الأراضي الليبية. من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا. وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية. بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا‫ .

تجريم الهجرة

وأكدت على موقفها الراسخ وهو عدم السماح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على الأراضي الليبية. وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا. وكذلك لن تسمح، بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص علي تجريم الهجرة غير الشرعية أو تدعو لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا .

وأعربت الوطنية لحقوق الإنسان، عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا. والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد. التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف. بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر. وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون .

تحمل المسؤولية

وكما أعربت عن استيائها الكبير حيال تجاهل دول الاتحاد الأوروبي للصعوبات والمخاطر والتحديات والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا. خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في غرب وجنوب البلاد. ويجب على دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية اتجاه معاناة المهاجرين. وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا .

وتُجدد اللجنة تأكيدها على أن السياسات الاوروبية منافية للقيم الانسانية وللقانون الدولي الانساني وللقانون الدولي للجوء. وسيؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا. وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلدانهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الإستقرار وأعمال العنف .

مؤشرات المخاطر

وتُؤكد اللجنة على أن موقفها هذا يرتكز على “منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية بحثه، ومن بينها حالة النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات المخاطر الأمنية على حياة وسلامة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء و لتصاعد خطر الجريمة المنظمة وتصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرين أبرز ضحاياها .

وبالنظر إلى حجم التحديات الأمنية وتصاعد مؤشرات نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر وعصابات الجريمة المنظمة ، والمخاطر الواضحة على الأرواح، بات من الملح أكثر من أي وقت مضى، وقف عمليات إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا ووضع آلية لضمان حماية المتواجدين على أراضيها نظرا لحجم المخاطر والتهديدات التي تمس حياة وسلامة المهاجرين واللاجئين جراء النزاع المسلح القائم في طرابلس، بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين المستضعفين المتواجدين بمراكز الاحتجاز والإيواء.

إجلاء اللاجئين

وبهذا فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تُطالب دول الإتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين. وطالبي اللجوء المستضعفين بالتوقف عن إعادتهم إلى الأراضي الليبية.

وكما تُدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بسرعة إجلاء اللاجئين والمهاجرين المتواجدين في مراكز الاحتجاز في مناطق النزاع أو بالقرب من المناطق المتأثرة بالنزاع في طرابلس إلى أماكن آمنة.

وكما تُذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بأن ليبيا ليست طرفاً في إتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 والبروتوكول الملحق بها لسنة 1967″، وبالتالي “فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتب عن تلك الإتفاقية .