إصابات جديدة في ليبيا بكورونا تجاوزت 3.5 ألف إصابة

أخبار ليبيا24

سجّلت ليبيا 3,656 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 130 جالة حرجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء نسبة الحالات مقارنة بعدد العينات المفحوصة وعددها 10,800، 33.8 بالمائة. وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 10 وفيات و1264 حالة تعافي.

وارتفعت الإصابات في ليبيا منذ بداية انتشار الوباء إلى 441,959 كما ارتفعت حالات الوفاة إلى 6,044.

وبلغت الإصابات في ليبيا خلال شهر يناير 2022، 39382، والوفيات 290.

تعليق الدراسة

وقررت عدد من البلديات خلال المدة الماضية تعليق الدراسة بالمراقبات التعليمية التابعة لها، وذلك للحد من تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

وفي العجيلات تقرر تعليق الدراسة بجميع المؤسسات الدراسية بعد ظهور عدة حالات في المدارس والثانويات والجامعات، كما تقرر إجراء مسحات عشوائية لهم.

وتم الاتفاق بين المجلس البلدي ومراقبة التعليم بالبلدية ولجنة جائحة كورونا، على إقفال المدارس والثانويات والجامعات داخل بلدية العجيلات من بداية يوم السبت القادم لمدة أسبوع قابلة للتمديد. وسيتم تعقيم المدارس داخل البلدية أثناء فترة تعليق الدراسة.

وتقرر أيضا إقفال المصارف على أن يكون التعامل مع العُملاء عن طريق المندوبين. وإقفال المقاهي وصالات الأفراح.

وجرى الاتفاق كذلك على منع الجلوس في المقاهي والمطاعم والأكل فيهن إلا في حالة أخذ الوجبة والخروج مباشرة.