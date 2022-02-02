“Chery” الصينية تعدّل إحدى أشهر سيارات الكروس أوفر

أخبار ليبيا 24

أعلنت عملاق صناعة السيارات الصينية Chery عن نيتها إطلاق نماذج معدلة من سيارات Tiggo 8 التي ذاع صيتها بشكل كبير في العديد من بلدان العالم.

وستأتي المركبات الجديدة بهيكل كروس أوفر مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، طوله 4 أمتار و70 سنتيمترا. عرضه 186 سم، ارتفاعه 170 سم، ومجهز بعجلات بمقاسات تتراوح ما بين 17 و19 إنشا.

وجهزت هذه السيارات بقمرة عصرية مزودة بواجهة قيادة عليها شاشة لمسية عملاقة تمتد من قبالة السائق حتى منتصف الواجهة.

كما زودت بنظام مولتيميديا حديث قادر على الاتصال لاسلكيا بالهواتف والأجهزة الذكية.

وحصلت السيارة على نظام تدفئة للمقاعد والمقود والزجاج والمرايا الجانبية.