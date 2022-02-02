وفد ليبي في تركيا لحلحلة مشاكل الطلبة الليبيين في أكاديمية الطيران

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قام وفد من وزارة الداخلية، الثلاثاء، بزيارة أكاديمية الطيران بمدينة إسبارتة التركية؛ وذلك لحلحلة المشاكل التي تواجه الطلبة الليبيين الدارسين بالأكاديمية، والوقوف على احتياجاتهم.

وبحسب بيان الداخلية، ضم الوفد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد. رافقه مدير الإدارة العامة لطيران الشرطة العميد الطاهر القربا. والقنصل العام الليبي صلاح الدين فرج الكاسح.

وكان في استقبال الوفد العميد ركن زينيل عابدين أزغينباش قائد مدرسة الطيران وعدد من الضباط والجنود والعاملين بالأكاديمية.

وفي ختام الزيارة قام المسؤول التركي بإهداء درع الأكاديمية لوكيل وزارة الداخلية.

من جانبه منح وكيل الداخلية درعًا لقائد مدرسة الطيران نظير الجهود التي يبذلها للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني بالأكاديمية.