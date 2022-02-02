تعرف على مواصفات ساعة “بوجاتي” البالغ ثمنها 1.5 مليون دولار

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كشفت “جاكوب أند كو” Jacob & Co ، رائدة صناعة الساعات الفاخرة السويسرية النقاب عن ساعتها الجديدة. التي تحمل اسم “بوجاتي شيرون بلو سافاير كريستال” والبالغ قيمتها 1.5 مليون دولار.

ساعة “بوجاتي شيرون بلو سافاير كريستال” هي نتاج تعاون لمدة عام بين “جاكوب أند كو” وبوجاتي. عملاقة صناعة السيارات الفرنسية، التي تصغر محرك بوجاتي 16 أسطوانة كي يتلاءم مع ساعة المعصم.

لكن “بوجاتي شيرون بلو سافاير كريستال” ليست ساعة على شكل محرك سيارات خارقة، فحسب. فهي تعمل حرفيًّا مثل المحرك. بينما تعمل حركة الساعة على تشغيل وظائف التوقيت وتوربيون طائر مدته 60 ثانية. يمكن تشغيل الأتمتة عبر التاج الأيمن لجعل المحرك “يهدر” لتنشيط ضخ 16 مكبسًا وشاحن توربيني يدوران في قطعة استعراض نهائية.

وقال بنيامين أرابوف، الرئيس التنفيذي لشركة “جاكوب أند كو” في بيان: “في جاكوب أند كو. نعمل دائمًا على تطوير ساعات فاخرة لا يمكن لأحد أن يتخيلها”.

وأضاف أرابوف: “مع ساعة (بوجاتي شيرون بلو سافاير كريستال)، فعلنا شيئًا لم يسع إليه أحد من قبل. فقد ابتكرنا أول محرك حقيقي في العالم على المعصم”.

ولإيواء العروض البانورامية لهذه الساعة، صنعت الشركة علبة أنيقة من كريستال الياقوت الأزرق. وهي مادة يصعب تصنيعها آليًا وباهظة الثمن بشكل غير عادي في الساعة. لكن بالتأكيد، لن تُصنع أي مادة أخرى لإظهار هذه الميكانيكا.

وتوفر العلبة الشفافة عرضًا بزاوية 360 درجة لمكونات 578 المزينة يدويًا والمجمعة يدويًا من عيار JCAM37 ذي التعبئة اليدوية. بما في ذلك التوربيون الذي يميل عند 30 درجة، وهو الأمر الأول للشركة.

يوفر الغلاف الخلفي أيضًا منظرًا لـ 51 جوهرة مطلوبة لتجميع الحركة، بالإضافة إلى مؤشر احتياطي الطاقة الذي يكتمل برمز مضخة الغاز العالمية على جانب المقياس عند الساعة 9.