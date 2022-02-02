الصور يبحث ملف الأموال المجمدة لدى مصرف “يورو كلير” البلجيكي

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث النائب العام الصديق الصور، مع رئيس هيئة النواب العموم في مملكة بلجيكا، نائب عام مدينة بروكسل، يوهان ديلوم. الإجراءات الجنائية الابتدائية المتخذة من النيابتين في مواجهة رعايا الدولتين ومراحل تطورها؛ والجهة القائمة على إجراءاتها .

وتطرق الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء إلى التحديات التي تواجه ممارسة الولاية القضائية. وتقييم نطاقها المرتبط بالتحقيقات المجراة إزاء إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير.

وبحث الصور مع المسؤول البلجيكي قضايا التحايل وحجب المستندات عن القضاء. لغرض التنفيذ الجبري على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار بالاستناد إلى وقائع زائفة ساقتها الجهة المتعاقد معها في مملكة بلجيكا. بعد إنهاء العقد المبرم مع جهة الإدارة في ليبيا سنة 2009 رضائيًا .

وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون بما في ذلك نقل الإجراءات. وإجراء التحقيقات المشتركة؛ والاستجابة إلى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ذات الصلة بالتحقيقات ذات الطابع المشترك .

وتلبية لمتطلبات العدالة الجنائية وفق معاييرها الدولية. ارتأى الجانبان التنسيق لغرض إعداد مذكرة تفاهم تستوعب إطار عمل يستجيب إلى ضرورة التعاون البيني. بما يتفق مع النظم القانونية والإدارية الداخلية، من أجل تعزيز جهودهما الرامية إلى إنجاز التحقيقات بسرعة ونجاح. اتكالاً على آليات التعاون الدولي في مسائل الجزائية .

وحضر الاجتماع مستشاري وزارة الخارجية الليبية؛ وسفيرة ليبيا لدى المملكة؛ ومجموعة من أعضاء النيابة العامة الليبية والبلجيكية .