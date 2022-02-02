كورونا في تزايد بشحات والصحة تطالب بأخذ الاحتياطات

أخبار ليبيا24

لاحظ مركز الفلترة والفرز بإدارة الخدمات الصحية في شحات وجود تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلدية.

وقالت إدارة الخدمات الصحية بشحات إن مركز الفلترة والفرز سجّل 7 إصابات بكورونا من أصل 22 مسحة أجراها يوم الثلاثاء.

وأضافت، أن هذا يشير إلى تزايد حالات الإصابة على مستوى البلدية. مما يستدعي من جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة لمواجهة الوباء.

وشددت الإدارة، على ضرورة أن يجري من تظهر عليهم الأعراض فقط زيارة المركز لإجراء الفحص، وذلك لوجود نقص حاد في مواد التشغيل الخاصة بالفحص.

تزايد الإصابات بكورونا في ليبيا

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 4371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم الثلاثاء، إضافة إلى 7 حالات وفاة.

وارتفعت أعداد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 438303 إصابات، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6035 وفاة.

وفي آخر أسبوع من شهر يناير الماضي سجلت ليبيا 21908 إصابات مؤكدة مقارنة بالأسبوع الذي قبله والذى تم خلاله تسجيل 9703 إصابات.