في بنغازي.. وليامز تبحث إنشاء مجلس استشاري للمرأة

أخبار ليبيا 24

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في بنغازي، الثلاثاء، إمكانية إنشاء مجلس استشاري للمرأة لدعم صنع السياسات للنهوض بالمرأة الليبية وتمكينها.

ووفقا لتغريدة لها عبر تويتر، جاء ذلك خلال لقاء جمعها مع ممثلات عن المجتمع المدني في مدينة بنغازي.

وناقش اللقاء التطورات الأخيرة وضرورة تهيئة الظروف السياسية والقانونية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن وليام زارت في ديسمبر الماضي مدينة بنغازي. والتقت ممثلين للمؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، وكذلك المجتمع المدني وعدد من الناشطات.