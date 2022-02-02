خلال لقائه المنقوش.. لعمامرة يشدد على أهمية الدفع بمسار المصالحة في ليبيا

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التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، الثلاثاء، مع نظيرها الجزائري، رمطان لعمامرة، وذلك على هامش الدورة الأربعين للاتحاد الافريقي بأديس أبابا.

وشدد لعمامرة، على أهمية السعي للدفع بمسار المصالحة الوطنية الليبية التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية. وتمهيد الأرضية لتحقيق التوافقات بخصوص المواضيع الخلافية بين الأشقاء الليبيين.

وجدد لعمامرة، التأكيد على دعم بلاده الثابت ووقوفها الدائم بجانب الليبيين، وفق وزارة الخارجية الجزائرية.

وقالت الخارجية الجزائرية إن لقاء لعمامرة والمنقوش تناول العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. إلى جانب مستجدات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وآفاق تجاوز حالة الانسداد الراهنة لإعادة بعث المسار السياسي لحل الأزمة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم المواضيع المطروحة أمام الاجتماع الوزاري الأفريقي، وتطرقا إلى الاستحقاقات العربية المقبلة.

وأكدت المنقوش من انبها تقدير ليبيا موقف الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي. وسعيها الدؤوب لإعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي.

والمنقوش أشادت بالمقاربة الجزائرية ومساعيها الرامية لتوفير شروط نجاح القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية أن لعمامرة والمنقوش. اتفقا في ختام اللقاء على متابعة وتكثيف التشاور والتنسيق حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.