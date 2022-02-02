سيف النصر يدعو مجلس النواب لقيادة حوار سياسي للخروج من الأزمة

أخبار ليبيا 24

دعا عضو مجلس النواب، أيمن سيف النصر، المجلس إلى قيادة حوار سياسي بين الأطراف السياسية. لإن البعثة الأممية وظيفتها فقط دعم الليبيين لإدارة العملية السياسية والوصول إلى سلام دائم .

وقال سيف النصر في كلمة له بجلسة مجلس النواب الإثنين، إن عملية السلام في ليبيا طويلة الأمد. وتحتاج إلى حوار مستمر لمعالجة كل القضايا .

واقترح النائب الإعلان عن حوار سياسي بين الليبيين يكون عمل موازي للبرلمان لكي يستطيع أن يعمل في بيئة أكثر استقراراً.

ودعا عضو مجلس النواب المجلس إلى الوصول لأكبر قدر من التوافق مع شركائه السياسيين.

وقال يجب أن نتعامل معهم برحابة صدر، خصوصا وأننا قررنا قيادة العملية والاستغناء عن الدور الأجنبي. حسب كلمته في جلسة الثلاثاء.

وتابع يجب أن نعتمد سياسة الاحتواء، فالعناد يؤدي إلى الانسداد .. كما يجب نشر خارطة الطريق بشكل مبسط ليطلع عليها الشعب، مع توضيح المدد الزمنية .

وأوضح سيف النصر، أن يجب أن لا يترك الأمر للجهات الأجنبية. منتقداً بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التي وضعت خارطة طريق غير واقعية لإجراء الانتخابات. وأن يصبح القرار كاملاً في يدها وتدلي بتصريحات أمر فيه انتقاص من السيادة الليبية.