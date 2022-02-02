البابا : النواب يريد ضرب الدستور والتمديد لنفسه

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا إن الهيئة كمؤسسة لن تشارك في أي لجنة موازية. لأنه مخالف للإعلان الدستوري.

وأوضح البابا لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن الإعلان الدستوري لا يمكن تعديله من مجلس النواب لأنه جسم منحل وفقاً كل الوثائق الدستورية.

ولفت إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي إجراءات تحول دون تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه. في قول كلمته بالاستفتاء على مشروع الدستور المعد من الهيئة التأسيسية .

وأضاف البابا، أن مجلس النواب لا يبحث عن حل أبداً، هو فقط يريد ضرب عصفورين بحجر “التخلص من الهيئة ومشروعها” و”خلق مسار موازي على غرار ما فعل في عديد المؤسسات”.

وأشار إلى أن الاستفتاء على مشروع الدستور ينهي أعماله غير الشرعية، والتمديد لنفسه بحجة إنهاء المسار الدستوري.

متسائلاً عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا، أين مصلحة الليبيين من هذا الإجراء غير الشرعي ؟ .