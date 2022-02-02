الميهوب يطالب باستدعاء إدارة الكهرباء والتحقيق معها

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طالب عضو مجلس النواب طلال الميهوب. رئاسة مجلس النواب بمخاطبة النائب العام لاستدعاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والتحقيق معهم.

وأشار الميهوب إلى الغياب الواضح للحكومة تجاه ملف الكهرباء وأوضاع أهالي الجبل الأخضر مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

ودعا النائب خلال كلمته في جلسة مجلس النواب الإثنين إلى استقبال ملفات الترشح لتشكيل حكومة جديدة بشكل سريع، لاعتماد حكومة قوية إلى حين إجراء الانتخابات.

يشار إلى أن مناطق الجبل الأخضر تشهد انقطاع متواصل للتيار الكهربائي يستمر لساعات طويلة. بالتزامن مع انخفض درجات الحرارة ونقص في المحروقات التي تستغل للتدفئة.