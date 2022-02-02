المنتخب الوطني يحقق فوزا هاما على نظيره الكويتي

2 فبراير، 2022 9:04 ص
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أخبار ليبيا 24

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزا هاما على شقيقه الكويتي في مباراته الودية الثانية، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما الثلاثاء، ضمن أيام فيفا داي، التي تأتي في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وسجل الهدف الأول للمنتخب عبر لاعبه عمر الخوجة في الدقيقة 24، لينتهي الشوط بأفضلية واضحة لفرسان المتوسط.

وفي الشوط الثاني كانت هناك سيطرة على وسط الملعب من جانب المنتخب الوطني. كما أن المنتخب الكويتي تحرر من اللعب وأصبح يضغط بشكل قوي في الهجوم. وتصدى حارس المنتخب الوطني معاذ اللافي لعدة فرص.

ومن هجمة منسقة بين عمر الخوجة ونور الدين القليب. ومعاذ عيسى سجل اللاعب الشاب فاضل سلامة. هدف المباراة الثاني للمنتخب الوطني، لتنتهي المباراة بفوز معنوي للمنتخب الليبي بنتيجة هدفين دون مقابل.

2 فبراير، 2022 9:04 ص
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